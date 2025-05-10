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В Польше напомнили украинцам, что им необходимо перерегистрировать автомобили

МИД Польши: украинским беженцам необходимо перерегистрировать автомобили
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Czarek Sokolowski/AP

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к украинским беженцам, находящимся в стране, с призывом решить вопросы, связанные с перерегистрацией их транспортных средств. Трансляцию выступления дипломата вел телеканал TVP Info.

На предвыборном мероприятии в городе Быдгощ в поддержку кандидатуры Рафала Тшасковского на пост президента министр отметил, что в стране возобновляются нормы, утвержденные до начала боевых действий на Украине. В связи с этим украинским гражданам необходимо в течение шести месяцев после въезда в Польшу перерегистрировать свои автомобили, чтобы обеспечить прохождение технического осмотра и выплату страховых взносов на территории страны.

«Мы будем возвращать довоенные правила, чтобы быть уверенными в том, что в случае аварии по страховке можно будет получить деньги,» — пояснил Сикорский.

По информации министерства внутренних дел Польши, в стране проживает около миллиона украинских беженцев.

До этого сообщалось, что польские мошенники взяли в оборот украинцев с просроченными паспортами. Преступники утверждают, что у них есть люди, которые якобы вхожи в консульство Украины и могут решить вопрос с продлением срока действия паспорта. Стоимость такой «услуги» составляет от нескольких сотен до полутора тысяч евро.

Ранее Политолог объяснил причину недовольства поляков украинскими мигрантами.

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