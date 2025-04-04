Политолог объяснил причину недовольства поляков украинскими мигрантами

Проблема интеграции значительного числа украинских беженцев в Польше становится все более острой для поляков. Об этом заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в интервью RT.

Он указал на возрастающее социальное напряжение, вызванное нагрузкой на рынок аренды жилья, медицинскую систему и рынок труда. Орлов подчеркнул резкое повышение стоимости аренды, в частности в Варшаве, что вызывает недовольство среди поляков.

Он также напомнил о традиционно сложных отношениях между частью польского общества и украинцами, имеющими исторические корни. Эти факторы, по мнению эксперта, формируют нарастающее беспокойство поляков относительно длительного пребывания украинских беженцев в стране.

«И не стоит забывать, что консервативная и националистическая часть польского общества всегда была агрессивно настроена в адрес украинцев. Там свои исторические причины», — резюмировал эксперт.

До этого кандидат в президенты Польши от фракции «Свободные республиканцы» Марек Якубяк заявил, что украинские мигранты представляют опасность для Польши.

Ранее стало известно, сколько украинских беженцев в Польше намерены вернуться домой.