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В Мадриде прошел массовый митинг за отставку премьера Испании

Pais: более 20 тысяч человек протестовали в Мадриде за отставку премьера Испании
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Susana Vera/Reuters

В Мадриде прошли протесты за отставку премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом сообщает El Pais.

«25 тысяч человек собрались в полдень в эту субботу на площади Колумба в Мадриде», — говорится в публикации.

Участники акции размахивали флагами Испании и несли баннеры, на которых премьера называли предателем. Митингующие также призывали посадить политика в тюрьму за действия правительства во время наводнений в Валенсии.

В конце октября в Испании произошло крупнейшее за последние 30 лет наводнение. Ливни обрушились на автономное сообщество Валенсия и ряд иных территорий. Утром 30 октября газета The Guardian сообщила, что после наводнений в стране пропали без вести семь человек. Из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено.

10 ноября сообщалось, что в Валенсии 31 полицейский пострадал и четыре человека задержаны в ходе массовой демонстрации в испанском автономном сообществе Валенсия против действий властей во время наводнений.

Ранее в Испании рассказали, что местные предприниматели хотят вернуться в Россию.

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