В Испании рассказали, что местные предприниматели хотят вернуться в Россию

Предприниматели Испании хотели бы вернуться на российский рынок после урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага, передает РИА Новости.

«Мы уже пытаемся запустить некоторые инициативы, чтобы установить контакт между предпринимателями из Испании и Россией. Начнем постепенно», — сказал он.

По словам экономиста, мирное урегулирование конфликта даст предпринимателям возможность, «которой нужно воспользоваться максимально».

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что на российский рынок будут принимать обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована сама РФ. На сегодняшний день в важнейших для российского технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС, добавил он.

В Минпромторге сообщили, что вопрос возвращения иностранных брендов на рынок России следует рассматривать в индивидуальном порядке, приоритетом являются интересы отечественных производителей, а также защита интересов внутреннего рынка. В министерстве подчеркнули, что стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является целесообразным решением.

Ранее были раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию.