В Валенсии на митинге против властей пострадали десятки полицейских

В Валенсии 31 полицейский пострадал и четыре человека задержаны в ходе массовой демонстрации в испанском автономном сообществе Валенсия против действий властей во время наводнений. Об этом сообщило новостное агентство EFE.

Накануне жители Валенсийского автономного сообщества вышли на массовую демонстрацию, на которой требовали отставки президента Женералитата (аналог администрации) Карлоса Масона. По данным издания, акция началась в 18:00 (20:00 мск) на площади мэрии в Валенсии под лозунгом «Масон — в отставку!». Демонстранты стремились привлечь внимание к действиям властей во время наводнения, которое нанесло серьезный ущерб 75 муниципалитетам региона.

Как рассказали агентству источники из полиции, во время демонстрации группа людей напала на сотрудников правоохранительных органов, когда манифестанты подходили к зданию Женералитата. В итоге четырех человек задержали, но 31 полицейский пострадал во время беспорядков.

В конце октября в Испании произошло крупнейшее за последние 30 лет наводнение. Ливни обрушились на автономное сообщество Валенсия и ряд иных территорий. Утром 30 октября газета The Guardian сообщила, что после наводнений в стране пропали без вести семь человек. Из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено.

Ранее в Греции фермеры перекрыли шоссе в знак протеста.