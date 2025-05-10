В Роспотребнадзоре назвали условия открытия пляжей в Анапе

Попова: открытие пляжей Анапы зависит от того, как быстро их очистят

Открытие пляжей Анапы зависит от того, как быстро их очистят. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«Все зависит от того, как быстро и как эффективно проведут мероприятия по очистке пляжей», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

5 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов.

По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.