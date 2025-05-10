Александр Коц: в Берлине появилось фото деда Зеленского с извинениями за внука

У мемориала советским воинам в Берлине появилась фотография Семена Ивановича Зеленского — деда президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По словам Коца, снимок сопровождался надписью с извинениями за действия внука.

Коц также опубликовал видео, демонстрирующее фотографию на фоне монумента. Надпись на снимке гласит: «Семен Иванович Зеленский. Товарищи, простите за внука-предателя».

До этого РИА Новости писало, что Семен Зеленский, дед президента Украины Владимира Зеленского и участник Великой Отечественной войны, награжденный двумя орденами Красной Звезды, в частности, воевал за освобождение украинских территорий от войск Третьего рейха. Одной из целей было вернуть контроль над запасами стратегически важного металла - марганца. По иронии судьбы, как отмечает агентство, его внук в настоящее время передает эти запасы Соединенным Штатам Америки.

Ранее в МИД заявили, что Зеленский предал своего деда-фронтовика.