Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Берлине к советскому мемориалу принесли фото деда Зеленского с извинениями

Александр Коц: в Берлине появилось фото деда Зеленского с извинениями за внука

У мемориала советским воинам в Берлине появилась фотография Семена Ивановича Зеленского — деда президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По словам Коца, снимок сопровождался надписью с извинениями за действия внука.

Коц также опубликовал видео, демонстрирующее фотографию на фоне монумента. Надпись на снимке гласит: «Семен Иванович Зеленский. Товарищи, простите за внука-предателя».

До этого РИА Новости писало, что Семен Зеленский, дед президента Украины Владимира Зеленского и участник Великой Отечественной войны, награжденный двумя орденами Красной Звезды, в частности, воевал за освобождение украинских территорий от войск Третьего рейха. Одной из целей было вернуть контроль над запасами стратегически важного металла - марганца. По иронии судьбы, как отмечает агентство, его внук в настоящее время передает эти запасы Соединенным Штатам Америки.

Ранее в МИД заявили, что Зеленский предал своего деда-фронтовика.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами