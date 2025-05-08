Участник Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Красной Звезды Семен Зеленский — дед президента Украины Владимира Зеленского — сражался, в частности, за то, чтобы отбить у лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера на Украине запасы стратегически важного металла марганца, которые его внук сейчас отдает США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на наградные документы.

Гитлер не хотел потерять богатейшие месторождения никопольского марганца на Днепре и требовал от своих военных удерживать Никополь любой ценой. В начале 1944 года дивизия, в которой командиром батареи 120-миллиметровых минометов служил Семен Зеленский, в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции действовала в районе Никополя.

8 февраля 1944 года войска 3-го и 4-го Украинских фронтов освободили Никополь. В наградных документах отмечается, что Семен Зеленский проявил себя в боях с 25 января по 9 февраля 1944 года. В частности, в бою за село Александровку, «действуя за стрелковый взвод, уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров».

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы сможет направлять на восстановление страны.

Ранее в России назвали Украину «бензоколонкой с ракетами».