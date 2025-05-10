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Зачинщики бунта в немецкой психиатрической лечебнице сдались

Взбунтовавшиеся заключенные психиатрической лечебницы в ФРГ сдались спецназу
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IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

Поднявшие бунт в психиатрической больнице в ФРГ заключенные сдались полиции. Об этом пишет Bild.

Отмечается, что сотрудникам правоохранительных органов земли Северный Рейн-Вестфалия удалось убедить злоумышленников прекратить сопротивление.

Информация о том, что преступники могли взять заложников, не подтвердилась.

До этого сообщалось, что в психиатрической лечебнице для преступников в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия заключенные подняли бунт. По данным издания, заключенные разожгли огонь и построили баррикады. СМИ отметило, что к месту происшествия спешит вооруженный спецназ германской полиции. Журналисты отмечали, что представители правоохранительных органов опасались взятия заложников — среди бунтовщиков есть опасные преступники.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемых в призывах к насилию в колониях.

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