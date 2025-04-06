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В Петербурге задержали подозреваемых в призывах к насилию в колониях

ФСИН: в России раскрыли группу женщин, призывавших к насилию в колониях и СИЗО
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ГУФСИН России по г. СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сообщили о раскрытии организации, распространявшей призывы к насилию в колониях и СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба отделения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в северной столице и Ленинградской области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

По подозрению в распространении соответствующей экстремистской идеологии в период с октября 2024 года по апрель 2025 года были задержаны несколько женщин на территории Санкт-Петербурга, Архангельской, Новосибирской и Иркутской областей, а также Красноярского края.

У одной из задержанных при обыске был был изъят револьвер системы Наган и патроны к нему. Ее считают администратором экстремистского интернет-сообщества, размещавшего призывы к насилию в учреждениях ФСИН и за его пределами.

До этого в Карачаево-Черкесии задержали семь человек за подготовку бунта в СИЗО.

Ранее заключенные захватили колонию в Волгоградской области.

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