Трамп предложил расширить штат сотрудников, занимающихся депортацией

Трамп призвал привлечь 20 тысяч сотрудников для помощи в депортации иммигрантов

Президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому Министерство внутренней безопасности должно увеличить численность сотрудников, занимающихся вопросами депортации, на 20 тысяч человек. Реализация этого указа приведет к значительному усилению контроля за иммиграцией в стране, пишет The New York Times.

В документе, который стал частью президентской прокламации, призывающей нелегальных иммигрантов покинуть США добровольно, Трамп настоятельно рекомендовал Министерству внутренней безопасности в кратчайшие сроки начать «заключение контрактов с представителями правоохранительных органов на уровне штатов и местных властей, бывшими федеральными служащими, а также с сотрудниками и работниками других федеральных агентств и прочими заинтересованными лицами».

В настоящее время около 6 тысяч сотрудников иммиграционной и таможенной службы занимаются вопросами депортации.

На прошлой неделе Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов и беженцев. Проект бюджета предполагает отмену выделения $3,5 млрд, направлявшихся на программы, которые использовались для массовой нелегальной миграции под видом предоставления убежища.

Ранее в США ожидающие депортации мигранты выложили своими телами сигнал SOS.