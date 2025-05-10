В Забайкальском крае при ликвидации лесного пожара пострадал один человек

Пожарный пострадал во время ликвидации лесного возгорания в Хилокском округе Забайкальского края. Об этом сообщило министерство природных ресурсов региона в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что мужчина находится в тяжелом состоянии. По этой причине специалисты решили доставить его в больницу в Чите — административном центре Забайкальского края.

«Пожарный получил ожог пламенем лица, ног, кистей, спины. <...> Пожар, на котором пострадал наш коллега, возник по вине человека», — подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что мужчина пострадал при тушении одного из четырех возгораний, которые возникли на территории Могзонского участкового лесничества. Всего к ликвидации огня были привлечены 292 лесных пожарных и 51 единица техники. К текущему моменту пламя распространилось на площади более 52 тыс. гектаров.

10 мая в управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю сообщили, что в воздухе в Чите было выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. По данным ведомства, причиной чрезмерного повышения уровня загрязняющих веществ послужили бушующие в регионе лесные пожары.

Ранее в Чите закрыли аэропорт из-за подобравшегося к нему лесного пожара.