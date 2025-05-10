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Московский пенсионер лишился квартиры и 14 млн рублей из-за мошенников

В Москве пенсионер отдал мошенникам 14 млн рублей
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Depositphotos

Московский пенсионер поверил в легенду мошенников и лишился 14 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города.

Во время первого разговора аферисты представились 78-летнему пенсионеру сотрудниками сотовой компании и заявили, что у мужчины якобы заканчивается договор на оказание услуг. В беседе пенсионер продиктовал свои личные данные.

Позже ему позвонили лжесиловики и рассказали, что кто-то якобы получил его данные и смог сделать поддельный документ на продажу квартиры.

«Указанный звонок осуществлялся по видеосвязи, в ходе которой злоумышленник продемонстрировал потерпевшему сомнительный договор дарения», – сообщается в публикации.

Чтобы жилье осталось в собственности пенсионера, его убедили «фиктивно» продать жилье. В результате москвич продал жилье своим соседям за 14 миллионов рублей, деньги он передал курьерам.

Позже мужчина понял, что его обманывают. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из курьеров, которые забрали у пострадавшего деньги, сейчас он находится под арестом.

Ранее в Уфе пенсионерка продала квартиру, испугавшись «уголовного дела».

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