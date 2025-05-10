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В Уфе пенсионерка продала квартиру, испугавшись «уголовного дела»

В Башкирии пенсионерка лишилась денег и квартиры из-за мошенников
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Кумертау осталась без квартиры и накоплений, поверив лжесиловикам мошенники запугали пожилую женщину несуществующим уголовным делом. Об этом сообщает УМВД Башкирии.

Неизвестные связались с 80-летней женщиной под видом силовиков. Лжеследователь запугал пенсионерку арестом и обыском в рамках якобы возбужденного против нее уголовного дела.

Поверив преступникам, потерпевшая сначала перевела на указанный аферистами счет 100 тысяч рублей накоплений, а затем продала квартиру, следуя указаниям «сотрудников ФСБ». Вырученные от сделки деньги она также отправила мошенникам. Общий ущерб составил миллион рублей.

До этого сообщалось, что фрезеровщик из Воронежа лишился денег и машины, поверив, что он иноагент. Под давлением аферистов, мужчина перевел сбережения на якобы безопасный счет, позже ему рассказали, что на его имя неизвестные оформили кредит и нужно «перебить» их заявку, оформив договор на такую же сумму. Преступники также заставили потерпевшего продать автомобиль, одолжить деньги у знакомых и отправить все полученные средства на указанные реквизиты. Общий ущерб составил 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 93-летний конструктор поверил мошенникам и отдал им 17,2 млн рублей.

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