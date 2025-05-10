Папа Римский призвал кардиналов хранить «драгоценное наследие» Франциска I

Новый папа Римский Лев XIV призвал кардиналов хранить «драгоценное наследие» своего предшественника Франциска I. Об этом пишет Reuters.

Папа попросил кардиналов подтвердить свою приверженность крупным церковным реформам, принятым знаменательным Вторым Ватиканским собором в 1960-х годах. Папа призвал епископов «совместно обновить нашу полную приверженность» реформам, принятым Собором, которые предполагают служение мессы на местных языках, а не на латыни, а также продолжение диалога с другими религиями.

По словам Льва XIV, наследие Франциска I состояло в «мужественном и доверительном диалоге с современным миром в его различных компонентах и ​​реалиях».

До этого вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин предположил, что новый папа продолжит линию своего предшественника. Епископ добавил, что Превост не был очень широко известен, «чаще всего его оценивали как умеренного прогрессиста». По его словам, перед конклавом кардиналы пытались найти папу с лицом и характером милосердного самаритянина, который продолжил бы линию Франциска.

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