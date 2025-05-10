Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Брат папы Римского рассказал о его любимой детской игре

NYT: новый папа Римский Лев XIV в детстве любил играть в священника
close
Vatican Media/Simone Risoluti/Reuters

Новоизбранный папа Римский Лев XIV в детстве любил играть в священника. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на брата понтифика Луи Превоста.

«Будучи мальчиком, выросшим в пригороде Чикаго, будущий Папа Лев XIV не притворялся ковбоем или грабителем банков. Вместо этого он любил играть в священника», — говорится в статье.

В публикации говорится, что семья маленького Роберта (мирское имя папы — прим. ред.) часто шутила, что он станет понтификом. По словам брата папы Римского, в детстве Лев XIV всегда выступал в роли примирителя в конфликтах между братьями.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил официальное поздравление новоизбранному папе Римскому Льву XIV. В обращении патриарх выразил надежду, что при новом предстоятеле отношения между православной и католической церквями будут развиваться в духе сотрудничества.

Ранее в Госдуме оценили избрание Льва XIV новым папой Римским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами