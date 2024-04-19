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В России призвали штрафовать родителей за детское курение

Общественный деятель Михайлов: если ребенок курит, родителей следует штрафовать

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Depositphotos

В России ограничена продажа табачных изделий несовершеннолетним, однако, несмотря на это, они остаются в открытом доступе. За последние 10 лет количество случаев курения вейпов у детей выросло в 10 раз, напомнил общественный деятель Владимир Михайлов. Решить проблему он в беседе с телеканалом «360» призвал с помощью штрафов родителей курящих детей.

Михайлов подчеркнул, что важной проблемой остается неосведомленность людей о влиянии вейпов на здоровье человека. Однако статистика при этом показывает страшные результаты, в том числе – смертельные случаи, подчеркнул он, призвав запретить все виды курения для несовершеннолетних.

В первую очередь важна разъяснительная работа, считает эксперт. На втором месте, по его мнению, — контроль за родителями, которые допускают курение своих детей.

«Сегодня, если ребенок до 18 лет взял сигарету и курит, то родителей нужно штрафовать. У нас вообще не работает этот закон, соответственно, прежде всего, нужна ответственность родителей», — заключил общественник.

Напомним, в Госдуме разработали законопроект о запрете розничной продажи вейпов в России «в целях народосбережения». В документе подчеркивается, что, хотя вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей.

Врачи ранее назвали эффективные способы побороть тягу к курению.

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