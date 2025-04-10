Врачи сравнили вред от картофеля фри и сигареты для здоровья

Вред одной палочки картофеля фри начали сравнивать с негативным влиянием от одной выкуренной сигареты из-за масла, в котором она жарится. Об этом kp.ru рассказал эндокринолог и автор «Книги долголетия» Олег Ирышкин.

По его словам, масло в точках питания могут использовать в течение нескольких дней, из-за чего в нем может накопиться критическое количество вредных веществ. При этом автор книги «Обман веществ», д.м.н., эндокринолог Зухра Павлова отметила, что сравнивать картофель фри с сигаретой не стоит, потому что он опасен только при частом употреблении.

«Человек может выкурить от одной до нескольких десятков сигарет в день, а часто ли вы едите картофель фри? Если вы употребляете такую еду редко, в качестве исключения (например, раз в полгода), то никакой катастрофы не произойдет. Продукт не самый полезный, но сравнивать его по степени вредности с сигаретами — перебор», — сказала Павлова.

Семейный врач с биохимическим образованием Кэтрин Шэнахан из США до этого говорила, что количество потенциально вызывающих рак токсинов в порции картофеля фри аналогично таковому в двух десятках сигарет.

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