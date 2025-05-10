В МВД рассказали, как прошло празднование Дня Победы в России

Празднование Дня Победы в России прошло без инцидентов. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Всего в годовщину победы СССР в Великой Отечественной войне 16 тыс. памятных мероприятий прошли в 7,5 тыс. населенных пунктов. Их безопасность обеспечивали свыше 178 тыс. правоохранителей, а также сотрудники частных охранных предприятий.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге акция «Бессмертный полк» собрала 1,1 млн человек.

Рекордное число жителей приняло участие в шествии «Бессмертного полка» в Иркутске, которое впервые с 2022 года прошло в очном формате. В акции приняли участие 87 тыс. человек, в том числе и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — у него в руках были портреты его дедов, прошедших Великую Отечественную войну.

Ранее Картаполов заявил, что провокации Украины не помешают русской военной машине.