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В Иркутске в акции «Бессмертный полк» приняло участие рекордное число жителей

Правительство: в шествии Бессмертный полк в Иркутске участвовали 87 тыс. человек
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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Рекордное число жителей приняло участие в шествии «Бессмертного полка» в Иркутске, который впервые с 2022 года прошел в очном формате. В акции приняли участие 87 тыс. человек, сообщает администрация региона на сайте.

«Колонны с портретами воинов также прошли в Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске и в Нижнеудинском районе», — сказано в сообщении регионального правительства.

В акции принял участие и глава Иркутской области Игорь Кобзев, у него в руках были портреты его дедов, прошедших Великую Отечественную.

9 мая в 10:00 мск в Москве начался парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное шествие открыл расчет воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. Далее на брусчатку вышли знаменные группы. Они вынесли флаги страны, Вооруженных сил РФ и Знамя Победы.

Помимо российских военнослужащих в параде приняли участие и солдаты из дружественных государств. Сперва на Красной площади появились расчеты из Азербайджана, за ними проследовали представители армий Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кроме того, к шествию присоединились военные из КНР, Монголии, Лаоса, Вьетнама, Египта и Мьянмы.

Ранее мэр китайского города возложил цветы к Вечному огню в Белгородской области.

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