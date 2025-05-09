В Санкт-Петербурге 1,1 млн человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка», сообщила пресс-служба Смольного.

После перерыва акция вновь прошла в городе в очном формате. Как заявил местный губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба, петербуржцы oчень ждали этого события.

«В каждoй семье хранят память o герoях. Этo важнейшее сoбытие, этo настoящее единствo пoкoлений. Этo наша живая память o рoдных и близких, ктo сражался за нас и сoхранил для пoтoмкoв этoт великий гoрoд», – сказал глава Петербурга.

Сам чиновник принял участие в шествии с портретами отца и дяди — героя Великой Отечественной войны Дмитрия Беглова и Героя Советского Союза Валентина Беглова соответственно. Первый прошел с боями Халхин-Гол, Финскую, Великую Отечественную и Японскую войны, а второй погиб в 1945 году при взятии Бреслау (сейчас этот польский город называется Вроцлав).

Перед началом шествия губернатор приветствовал ветеранов, блокадников и участников СВО, которые на ретроавтомобилях возглавили колонну «Бессмертного полка».

9 мая рекордное число жителей приняло участие в шествии «Бессмертного полка» в Иркутске, которое впервые с 2022 года прошло в очном формате. В акции приняли участие 87 тыс. человек, в том числе и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — у него в руках были портреты его дедов, прошедших Великую Отечественную войну.

Ранее тысячи человек прошлись «Бессмертным полком» по Ярославлю.