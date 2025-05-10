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Генсек правящей в Германии партии выступил против запрета «АдГ»

Генсек ХДС Линнеманн предупредил о политической опасности запрета «АдГ»
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Michael Probst/AP

Возможный запрет партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») является крайне опасной процедурой с политической точки зрения. Об этом в ходе интервью для газеты Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь правящего «Христианско-демократического союза» (ХДС) Карстен Линнеманн.

«Авторитетные юристы говорят, что такой процесс (запрет «АдГ» — «Газета.Ru») при нынешнем положении дел был бы крайне затруднительным, а его исход — неопределенным», — сказал политик.

Он добавил, что вся процедура может занять очень много времени и даже сыграть на руку «АдГ». По словам Линнеманна, в текущей ситуации члены партии могут попытаться вызвать жалость у избирателей.

Как отметил генеральный секретарь ХДС, запрет «Альтернативы для Германии» — это не тот ответ, который надо дать 10 млн разочарованных в действиях властей гражданам. Он подчеркнул, что правящая партия должна преодолеть разочарование людей с помощью хорошей политики.

2 мая Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (контрразведка) классифицировало «АдГ» как устоявшуюся экстремистскую организацию. В соответствующем заявлении говорилось, что деятельность этой партии «характеризуется экстремистской направленностью и пренебрежением человеческим достоинством». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При этом 8 мая газета Bild сообщила, что немецкая контрразведка временно прекратила называть партию «подтвержденной правоэкстремистской организацией». Ожидается, что решение будет действовать до завершения судебного процесса.

Ранее американский предприниматель Илон Маск высказался о ситуации вокруг «Альтернативы для Германии».

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