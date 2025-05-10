УВКПЧ ООН проверит сообщения об арестах и запретах на празднование 9 Мая в Киеве

Управление Верховного комиссара Организации объединенных наций (ООН) по правам человека проверит сообщения об арестах 9 Мая в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе управления РИА Новости.

«Мы проверяем, есть ли у коллег информация, которой вы поделились», — сообщили журналистам в управлении.

До этого полиция Киева задержала пожилую женщину из-за пилотки с красной звездой, признанную на Украине экстремистской символикой. Во время задержания женщина отказалась снять пилотку, подчеркнув, что звездочки на ней не видно.

Женщина ежегодно возлагает цветы к памятникам советских воинов. По данным украинского издания «Страна.ua», ее зовут Галина Петровна и в 2024 году она была задержана за посещение памятника в советской форме.

До этого британская The Guardian написала, что празднование Дня Победы в Москве прошло масштабнее, чем в Киеве. В то время как в российской столице прошли масштабные торжества с участием многочисленных мировых лидеров, украинская столица отметила эту дату более скромно и практически без высокопоставленных иностранных гостей,

Ранее в Москве оценили совет Киева «переживать» о параде 9 Мая.