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В Амурской области ввели режим ЧС

МЧС: в Сковородинском округе Амурской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В Сковородинском муниципальном округе Амурской области ввели режим ЧС в лесах из-за пожаров. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

При этом во всей Амурской области действует особый противопожарный режим. Только за последние сутки в регионе произошло 27 возгораний сушняка на общей площади в 464 га. 10 мая в Амурской области ожидается увеличение скорости ветра вплоть до 15-18 м/с, что грозит увеличением скорости распространения огня и перехода ландшафтных пожаров с сухой травы на лесные массивы и дачные участки.

Чтобы обезопасить свои дома от пожара в МЧС посоветовали гражданам вовремя очищать участок и прилежащую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора, не разводить костры и создать естественную преграду для предотвращения перехода огня на постройки в виде минерализированной полосы.

До этого подросток поджег сухую траву и устроил пожар на 25 гектарах в Забайкальском крае.

Ранее в Забайкальском крае ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома.

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