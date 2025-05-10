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Шестерых руководителей Нацгвардии Украины отстранили от должностей

МВД Украины: шестеро топ-чиновников Нацгвардии отстранены от своих должностей
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РИА Новости

Шестеро топ-чиновников Нацгвардии Украины отстранены от своих должностей на фоне обысков в ведомстве. Об этом сообщило украинское МВД в своем Telegram-канале.

«6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование. Предоставляется полное содействие следствию», — говорится в сообщении.

До этого украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщило об обысках у командования Нацгвардии.

По ее информации, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками домой к командующему Нацгвардии бригадному генералу Александру Пивненко, директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Сергею Гриценко, директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Николаю Модлинскому и еще ряду сотрудников ведомства.

По данным следствия, командующий Нацгвардии мог получить взятку в размере 190 млн грн (более $4,5 млн).

Ранее на Украине прошли обыски у бывшего замглавы администрации экс-президента Порошенко.

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