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На Украине прошли обыски у бывшего замглавы администрации экс-президента Порошенко

У бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Порошенко провели обыски
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ГБР Украины

У бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея Филатова провели обыски. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«ГБР [Государственное бюро расследований] провело обыски у бывшего заместителя главы администрации президента времен Порошенко Алексея Филатова, а также у бывшей госуполномоченной антимонопольного комитета Украины Светланы Панаиотиди, которая является супругой экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева», — говорится в сообщении.

По информации издания, дела связаны с передачей в собственность компании экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука украинского участка нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». Следствие считает, что передача трубы в собственность произошла при содействии Порошенко.

В публикации отмечается, что Панаиотиди проводила необходимые для реализации этой схемы решения через антимонопольный комитет по приказу администрации президента, а Филатов отвечал за организацию решений судов.

16 апреля украинский политолог Петр Олещук сообщил, что бывший президент Украины Петр Порошенко официально стал обвиняемым в деле о государственной измене. Он напомнил, что речь идет о событиях десятилетней давности, когда, по данным украинского следствия, Порошенко наладил схему поставок угля из провозгласивших независимость ДНР и ЛНР. По данному делу Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества, добавил политолог.

Ранее Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко.

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