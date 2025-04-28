В Альпах помощь спасателей потребовалась туристам, ушедшим в горы в шортах и кроссовках

Туристы пошли в горы в шортах и кроссовках и обратились за помощью к спасателям

Две семьи отправились в австрийские Альпы в шортах и ​​кроссовках и обратились за помощью к горным спасателям. Об этом пишет Bild.

В минувшие выходные четверо взрослых и двое детей отправились в поход на гору Шафберг высотой 1783 метра над живописным озером Мёних в Австрии. При этом некоторые из туристов не имели необходимого снаряжения и, будучи лишь в шортах и ​​кроссовках, застряли в снегу и заблудились из-за сгустившегося тумана.

Сначала путешественники пытались выбраться самостоятельно, но ближе к вечеру отчаялись и позвонили в экстренные службы по мобильному телефону. Шестеро спасателей прибыли на место на полицейском вертолете, но часть пути им пришлось пройти пешком по сложной местности. Далее они в несколько этапов эвакуировали измученных туристов со склона. В результате обошлось без пострадавших.

Однако спасатели, шокированные тем, что семьи были совершенно не экипированы для похода в горы, напомнили, что последствия такого безрассудства могли быть куда более серьезными.

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