Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка после работы решила пройти через лес и заблудилась

В Алтайском крае женщина заблудилась в лесу по дороге с работы
close
Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

В Алтайском крае спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину. Об этом сообщает краевое управление по делам ГО и ЧС.

Сельчанку, возвращавшуюся с работы, пришлось искать спасателям. Женщина решила сократить путь домой и пошла через лесополосу в поселок Мохнатушка, но заблудилась из-за наступившей темноты. На поиски женщины отправились два десятка спасателей и шесть единиц техники.

Пропавшую удалось найти, женщину благополучно вывели из леса и сопроводили домой. Медицинская помощь ей не потребовалась.

До этого сообщалось, что спасатели Сочи оказали помощь группе туристов из Курска и Москвы, потерявшихся в лесу поздно вечером. С наступлением темноты путешественники потеряли тропу и перестали ориентироваться на местности. Один из них заметил информационный баннер Службы спасения города Сочи, расположенный в районе слияния рек Агуры и Агурчика, и позвонил по указанному номеру. Спасатели вывели туристов из леса, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее две школьницы пошли в лес за подснежниками и заблудились на болотах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами