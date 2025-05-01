Россиянка после работы решила пройти через лес и заблудилась

В Алтайском крае женщина заблудилась в лесу по дороге с работы

В Алтайском крае спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину. Об этом сообщает краевое управление по делам ГО и ЧС.

Сельчанку, возвращавшуюся с работы, пришлось искать спасателям. Женщина решила сократить путь домой и пошла через лесополосу в поселок Мохнатушка, но заблудилась из-за наступившей темноты. На поиски женщины отправились два десятка спасателей и шесть единиц техники.

Пропавшую удалось найти, женщину благополучно вывели из леса и сопроводили домой. Медицинская помощь ей не потребовалась.

До этого сообщалось, что спасатели Сочи оказали помощь группе туристов из Курска и Москвы, потерявшихся в лесу поздно вечером. С наступлением темноты путешественники потеряли тропу и перестали ориентироваться на местности. Один из них заметил информационный баннер Службы спасения города Сочи, расположенный в районе слияния рек Агуры и Агурчика, и позвонил по указанному номеру. Спасатели вывели туристов из леса, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее две школьницы пошли в лес за подснежниками и заблудились на болотах.