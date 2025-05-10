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В Германии обнаружили огромную черепаху в дренажной шахте

Bild: огромную черепаху весом 12 кг обнаружили в дренажной шахте немецкого города
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Larkin Powell

Огромную пресноводную грифовую черепаху весом 12 кг обнаружили в дренажной шахте немецкого города Келлингхузен. Об этом пишет Bild.

«Двое мужчин чистили шахту на земельном участке. Внезапно перед уборщиками распахнуло рот сморщенное существо. Двенадцатикилограммовая черепаха с хвостом, как у аллигатора», — пишет издание.

Рабочие осторожно достали животное и отвезли его в местный центр дикой природы. После этого специалисты выпустили животное в безопасный пруд. Рептилию назвали Габи.

Недавно необычный случай произошел с черепахой в Англии. Животное по кличке Леонардо исчезла летом 2024 года из сада своего дома в Улверстоне, графство Камбрия. Ее владелица, Рэйчел Этчес, сразу же начала кампанию в социальных сетях, чтобы разыскать питомицу. Черепаху нашли спустя девять месяцев. За это время она проползла чуть менее километра.

Недавно в зоопарке Филадельфии (США) старейшая пара галапагосских черепах по кличке Мамми и Абраццо впервые стали родителями.

Ранее мужчина пытался пронести на борт самолета черепаху, спрятав ее в брюках.

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