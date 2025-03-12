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Мужчина пытался пронести на борт самолета черепаху, спрятав ее в брюках, но его поймали

В США мужчина пытался пронести через КПП аэропорта черепаху, спрятав ее в штаны
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TSA

Житель Пенсильвании пытался пронести через зону безопасности аэропорта живую черепаху, спрятав ее в штанах. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел 7 марта в аэропорту «Ньюрк Либерти» в штате Нью-Джерси. Как рассказали в управлении транспортной безопасности, во время сканирования тела оборудование показало, что мужчина «прячет что-то в паховой области». Его пригласили в комнату досмотра, где поинтересовались, есть ли у него что-то в брюках. Тогда мужчина нырнул рукой в штаны и вытащил оттуда красноухую черепаху, завернутую в синее полотенце. Размер животного был около 13 см в длину.

Черепаху изъяли у пассажира и передали ее местной службе по контролю за животными. За время проведения досмотра мужчина пропустил свой рейс, поэтому по окончании мероприятий его вывели из здания воздушной гавани.

Ранее в Китае на таможне поймали мужчину, который спрятал в штанах 104 змеи.

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