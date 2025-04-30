В Британии черепаха сбежала из дома и за 9 месяцев проползла около километра

В Англии владельцы нашли свою черепаху спустя девять месяцев после ее пропажи, пишет Daily Mail. Оказалось, за это время питомица проползла чуть больше километра.

Черепаха по кличке Леонардо исчезла летом 2024 года из сада своего дома в Улверстоне, графство Камбрия. Ее владелица, Рэйчел Этчес, сразу же начала кампанию в социальных сетях, чтобы разыскать питомицу.

«Это была полностью моя вина; мы были в саду, я немного отвлеклась, и Леонардо просто скрылся из виду», — вспоминает женщина.

Рэйчел не теряла надежды, но опасалась худшего — ведь Леонардо 13 лет жил в тепле и комфорте под лампой накаливания, и выживание на улице во время зимы казалось маловероятным. Однако, по ее мнению, черепаха могла впасть в зимнюю спячку и проснуться только весной, когда потеплело.

Животное случайно нашел человек, выгуливающий собак в километре от дома Этчес. Он заметил медленно ползущую черепаху на улице и передал ее в зоомагазин Little Beasties. Сотрудники магазина, в свою очередь, помогли найти законного владельца земноводного.

Ранее столетняя галапагосская черепаха, проживающая в зоопарке, впервые дала потомство .