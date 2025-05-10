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В полиции ФРГ опровергли заявления Мерца о мягком погранконтроле

Bild: полиции ФРГ поручили разворачивать на границе почти всех беженцев
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Полиция ФРГ начала разворачивать на границе почти всех просителей убежища в рамках мер по ужесточению пограничного контроля . Об этом пишет Bild со ссылкой на главу полицейского профсоюза Андреаса Росскопфа.

Немецкие журналисты отметили, что эта ситуация противоречит заявлениям канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что в стране действует мягкий уровень пограничного контроля, сравнимый с тем, что реализовывался во время чемпионата мира по футболу, однако тогда иностранцы без необходимых для въезда документа документов могли въехать в страну, потребовав убежища.

Теперь, в соответствии с решением главы МВД Александра Добриндта, на границе Германии отказывают во въезде почти всем просителям убежища без заранее подготовленных документов, кроме уязвимых категорий лиц, среди которых беременные, несовершеннолетние без сопровождения и больные.

Согласно законодательству Евросоюза, просители убежища должны проверить право на его получение после въезда в страну, в которой они просят убежища. Сейчас их лишают этой возможности, подчеркнул Россколф.

До этого издание Die Welt писало, что Мерц объявит в Германии режим чрезвычайно ситуации из-за миграции и беженцев, чтобы обойти законодательство Евросоюза и запустить ускорение процедур депортации.

Ранее стало известно, нелегалов из каких стран больше всего в Германии.

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