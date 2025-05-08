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В Германии введут режим ЧС

Die Welt: Мерц объявит в Германии ЧС из-за миграции и беженцев
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Friedrich Merz/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) национального масштаба в связи с обострением миграционного кризиса. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в правительстве.

Среди ключевых мер называются: активация статьи 72 Договора о функционировании Европейского союза, которая позволит отказывать беженцам в предоставлении убежища, ужесточение контроля на границах и ускорение процедур депортации.

Согласно опросу YouGov, проведенному перед выборами в бундестаг, миграция стала главной проблемой для 31% немцев. На втором месте — экономическая ситуация и инфляция (26%), на третьем — социальная безопасность (16%).

14 февраля тогда еще канцлер Германии Олаф Шольц призвал бундестаг признать конфликт на Украине чрезвычайной ситуацией после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Шольц подчеркнул, что Европа и Украина должны быть вовлечены в любые переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее немецкий политик призвала Мерца приехать в Москву 9 мая.

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