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В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР

В центре Донецка развернули 200-метровый флаг ДНР в память о независимости
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Илья Питалев/РИА Новости

В центре Донецка активисты развернули 200-метровый флаг Донецкой народной республики (ДНР) в память об обретении независимости Республики в 2014 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков.

«Сейчас мы раскрыли флаг в преддверии дня Республики — это наш святой праздник, поэтому ребята все на позитиве и все рады, что участвуют в этом мероприятии, а поддержать молодежь мы всегда за», — заявил он.

По словам Черткова, молодежь провела ночь на 10 мая за просмотром патриотических фильмов. Кроме того, они слушали песни, посвященные «донецкой весне» к преддверию праздника Дня Республики.

Он отметил, что в мероприятии приняли участие порядка 250 активистов «Молодой гвардии» из разных городов ДНР.

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