Над Уральскими горами подняли самый большой российский флаг

VK подняла самый большой флаг России над Уральскими горами. Об этом сообщает Telegram-канал «ТАСС / Урал+».

Отмечается, что компания организовала полет аэростатов над Уральскими горами в честь Дня российского флага. При этом развернутый флаг установил сразу два рекорда России.

«Один из них поднял на высоту 3000 метров государственный триколор площадью более 200 кв.м, что побило сразу два российских рекорда - как по площади флага, поднятого одним аэростатом, так и по наибольшей высоте над уровнем моря, на которой он оказался», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты компании VK по итогам полета сняли видеоролик. Посмотреть его можно в видеосервисах компании.

Напомним, День Государственного флага отмечается в России 22 августа. В этот день у Музея Победы развернули триколор площадью более 1 тыс. квадратных метров