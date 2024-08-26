Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Уральскими горами подняли самый большой российский флаг

Триколор России над Уральскими горами удостоился двух рекордов страны

close
100%
Пресс-служба VK

VK подняла самый большой флаг России над Уральскими горами. Об этом сообщает Telegram-канал «ТАСС / Урал+».

Отмечается, что компания организовала полет аэростатов над Уральскими горами в честь Дня российского флага. При этом развернутый флаг установил сразу два рекорда России.

«Один из них поднял на высоту 3000 метров государственный триколор площадью более 200 кв.м, что побило сразу два российских рекорда - как по площади флага, поднятого одним аэростатом, так и по наибольшей высоте над уровнем моря, на которой он оказался», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты компании VK по итогам полета сняли видеоролик. Посмотреть его можно в видеосервисах компании.

Напомним, День Государственного флага отмечается в России 22 августа. В этот день у Музея Победы развернули триколор площадью более 1 тыс. квадратных метров

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами