У Музея Победы развернули огромный триколор в День государственного флага

У Музея Победы в День государственного флага развернули триколор площадью более 1 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба музея.

В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие, ветераны, волонтеры, участники фестиваля Союзного государства «Творчество юных» и дети из клуба «Лето Побед» — всего около тысячи человек .

«Церемония развертывания флага уже стала традиционной, объединяя сотни людей. В этом году она проходит в 10-й раз. Сам огромный триколор занесен в российскую «Книгу рекордов и достижений» и хранится в нашем музее», — рассказали в Музее Победы.

Также в рамках акции прошла концертная программа, где выступил певец, победитель 10-го сезона шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Александр Волкодав. Также для гостей выступил оркестр Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ. Кроме того, певец Shaman исполнил для собравшихся песни «Моя Россия» и «Я русский».

Кроме того, в Музее Победы в этот день пройдет бесплатный концерт «Россия – это мы», который подготовили участники российской делегации фестиваля Союзного государства «Творчество юных». В о время концерта ребята из разных регионов России представят лучшие творческие номера о родной стране.

Также День государственного флага России отметят в филиалах Музея Победы – музее Г.О.Р.А., Красногорском, Ржевском, музее Г.К. Жукова в Калужской области. Там пройдут тематические экскурсии и мастер-классы для детей.