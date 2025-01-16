В Германии почти 20 человек отравились хлором в бассейне

Bild: в немецком городе Штраусберге 18 человек отравились хлором в бассейне

В немецком городе Штраусберге 18 человек, включая нескольких школьников, отравились хлором в одном из местных бассейнов. Об этом пишет издание Bild.

Инцидент произошел днем 15 января. Посетители бассейна пожаловались на тошноту и проблемы с дыханием. Одну из девочек доставили в больницу Берлина на вертолете, она находится в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В настоящее время выясняется причина утечки хлора.

9 января сообщалось, что в городе Тобольске Тюменской области временно закрыли базу отдыха, где дети отравились хлором. После купания в бассейне 15 несовершеннолетних и двое взрослых ощутили недомогание и обратились за медицинской помощью. В результате 17 человек, включая младенца, были госпитализированы. Предварительный диагноз пострадавших — отравление парами хлора.

Аналогичный инцидент произошел в августе прошлого года в городе Егорьевске Московской области. Посетители бассейна в спортивно-развлекательном комплексе почувствовали резкое недомогание. Были госпитализированы четверо детей. В медицинском учреждении у них диагностировали токсическое отравление парами хлора. СК России возбудил уголовное дело.

Ранее шесть россиян отравились парами хлора в сауне.