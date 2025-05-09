В Забайкалье локализовали лесной пожар на площади 1,2 тысячи кв.м

В селе Смоленка Забайкальского края удалось локализовать крупный ландшафтный пожар. Он охватил 1,2 тысяч «‎квадратов», сообщает МЧС по региону в Telegram-канале.

«‎Открытое горение ликвидировано. Проводится разбор и проливка конструкций», — сказано в сообщении.

9 мая около 9:00 мск в МЧС сообщали, что ландшафтный пожар охватил площадь 35 га — горели только трава и сухая растительность. Позже стало известно, что огонь перешел на дачные постройки. Всего для ликвидации пожара привлекали 92 человека, 21 единицу техники.

Кроме того, воду сбрасывали два вертолета. На месте ЧП были начальник МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов и губернатор региона Александр Осипов. Жители поселка стали уезжать после того, как огонь из леса перекинулся на дома.

6 мая сообщалось, что в Куйтунском районе Иркутской области пожилая женщина случайно устроила крупный пожар, пытаясь избавиться от мусора на своем участке. Огнеборцы за 10 минут потушили ландшафтный пожар, который успел охватить 100 кв. метров. В отношении иркутянки составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в Абакане восьмилетний школьник устроил пожар в квартире и смог его потушить.