Четыре человека пострадали при взрыве гранаты в селе Воронежской области

Mash: в Воронежской области в руках у местного жителя взорвалась граната

В Лискинском районе Воронежской области четыре человека пострадали от взрыва гранаты в частном доме, одного раненого спасти не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в хуторе Калач, по предварительной информации, граната взорвалась в руках у местного жителя, спасти его не удалось. Еще три человека, среди которых 10-летний мальчик, госпитализированы.

Одному из пострадавших взрывом оторвало кисть руки, у школьника раны головы и живота. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Иркутской области семилетний ребенок подорвался на газовом баллоне, найденном на улице в Иркутской области. Инцидент произошел в Усольском районе. По данным ведомства, семилетний мальчик обнаружил на улице ржавую металлическую емкость, напоминающую газовый баллон. Из-за давления предмет разорвался, ребенок получил серьезные травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее школьница лишилась глаза из-за брошенного в костер баллончика с дезодорантом.