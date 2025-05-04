В Абакане восьмилетний школьник устроил пожар в квартире и смог его потушить

В Хакасии ребенок устроил пожар в квартире и сам справился с огнем

В Абакане ребенок остался без присмотра взрослых и поджег искусственные цветы на балконе. Об этом сообщает МЧС Хакасии.

Школьник играл с огнем и устроил пожар на балконе, дым заметили соседи, которые вызвали экстренные службы. Пока пожарные ехали на вызов, ребенок не растерялся и с умел сбить пламя мокрым полотенцем.

Выяснилось, что мать оставила восьмилетнего сына вместе с семимесячным младенцем одних дома и отлучилась в аптеку. Старший нашел зажигалку и начал экспериментировать с огнем. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Заларинском районе Иркутской области дети пытались пожарить на костре хлеб и устроили пожар в нежилом двухэтажном доме. Шестеро подростков пробрались в недостроенный дом и разожгли костер на втором этаже. Несовершеннолетние пытались пожарить хлеб, уголек от костра пролетел между полами и попал на опилки. Огонь сразу охватил помещение и быстро распространился на кровлю дома. Дети пытались самостоятельно потушить возгорание, но попытки оказались безуспешными. Очевидцы вызвали пожарных. С пожаром справились восемь сотрудников МЧС, пострадавших нет.

Ранее в Марий Эл дети играли с зажигалкой и устроили ландшафтный пожар.