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В Турции задержали разыскиваемого за терроризм россиянина

Глава МВД Турции сообщил о задержании разыскиваемого за терроризм россиянина
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Разыскиваемого за международный терроризм россиянина задержали в Турции. Об этом сообщил в соцсети X министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, россиянина задержали в провинции Хатай. Там пояснили, что мужчину разыскивали по «красному бюллетеню» Интерпола — это значит, что запрос на арест лица, разыскиваемого правоохранительными органами, признан международно.

Помимо российского террориста, во время операции в Анталье задержали «вора в законе», которого разыскивала Грузия по «зеленому бюллетеню» Интерпола — цель «зеленых уведомлений» состоит в том, чтобы предупредить страны-члены о потенциальных угрозах, предотвратить и пресечь преступную деятельность. Министр отметил, что этот мужчина промышлял в основном в России.

При этом Ерликая не уточнил, когда задержали злоумышленников. Министр пообещал продолжить борьбу с преступностью через международное сотрудничество с другими странами.

До этого Следственный комитет России объявил в международный розыск организатора преступного сообщества (ОПС), которое обеспечивало работу SIM-боксов для мошенников.

Ранее ФСБ показала видео задержания организаторов мошеннических кол-центров.

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