Организатор ОПС, обеспечивавшего работу SIM-боксов, объявлен в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный розыск организатора преступного сообщества (ОПС), которое обеспечивало работу SIM-боксов для мошенников. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Установлено, что преступное сообщество гражданин РФ 1993 года рождения создал, находясь за пределами России. Следователем СК России организатор ОПС объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что организатор находится на территории ОАЭ. Мужчине заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве.

Утром 5 мая ФСБ совместно с СК России задержали 10 человек, подозреваемых в участии в ОПС, которое обеспечивало работу SIM-боксов. По данным следствия, эти устройства позволяли мошенникам совершать массовые обзвоны россиян и рассылать ложные сообщения о минировании зданий. Подозреваемые действовали на территории Москвы, а также Московской и Владимирской областей.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали о популярных схемах обмана россиян.