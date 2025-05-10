Дроны седьмой день подряд атакуют Порт-Судан

Беспилотники Сил быстрого реагирования (СБР) седьмой день подряд атакуют Порт-Судан, противовоздушные силы обороны суданской армии отражают атаки. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Беспилотники атаковали Порт-Судан рано утром в субботу, суданская армия задействовала системы ПВО для отражения нападения», — говорится в сообщении.

Порт-Судан, расположенный на берегу Красного моря на северо-востоке страны, остается важным административным центром — здесь размещены временные органы власти и диппредставительства иностранных государств. В последнее время город все чаще подвергается атакам с воздуха. Так, во вторник беспилотники нанесли удары по порт-суданскому аэропорту и ряду стратегически значимых объектов. В результате обстрела начался пожар, а работа аэропорта была временно приостановлена. Ответственность за обстрелы власти возлагают на подразделения СБР.

С апреля 2023 года в Судане продолжаются столкновения между армией и Силами быстрого реагирования, которыми командует Мухаммед Хамдан Дагло. Международный комитет Красного Креста предупреждал, что затяжной конфликт может вызвать вспышки заболеваний и полную дестабилизацию системы здравоохранения страны. Суданский посол в РФ Мохаммед Сиррадж в январе выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать к 2025 году.

Ранее Судан решил разорвать дипотношения с ОАЭ.