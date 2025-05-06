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В Судане произошел крупный пожар после атаки БПЛА

Al Jazeera: пожар вспыхнул в аэропорту Порт-Судана после атаки БПЛА
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Пожар начался на территории международного аэропорта Порт-Судана на северо-востоке страны после обстрела расположенных там топливных хранилищ. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

«Беспилотник обстрелял топливные хранилища на территории аэропорта, что привело к взрыву и пожару», — говорится в сообщении.

Службы гражданской обороны занимаются тушением пожара. Все рейсы отменены.

Ситуация в Южном Судане обострилась 4 марта, когда в городе Насире на севере страны произошли вооруженные столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров». Эта группировка имеет тесные связи с партией «Народно-освободительное движение Судана — в оппозиции» (НОДС-О). Ополченцы установили полный контроль над Насиром и захватили находящуюся в городе армейскую базу.

3 мая международная гуманитарная организация «Врачи без границ» сообщила, что их больница в Олд-Фангаке в Южном Судане подверглась бомбардировке. Глава миссии Мамман Мустафа решительно осудил бомбардировку.

Ранее в Судане заявили о создании независимого правительства.

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