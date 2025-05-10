Пережившая Холокост Марго Фридлендер скончалась на 104 году жизни

Свидетель Холокоста, почетная гражданка Берлина Марго Фридлендер умерла в возрасте 103 лет. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на основанный Фридлендер фонд.

«Пережившая холокост Фридлендер умерла. Она скончалась в возрасте 103 лет», — сообщает телеканал.

Марго Фридлендер — уроженка Берлина, она появилась на свет в 1921 году. Вся ее семья погибла, когда нацисты отправили Фридлендеров в различные концентрационные лагеря — сама Марго уцелела и после войны эмигрировала в Соединенные Штаты, где стала известной благодаря изданной автобиографии. Книга была посвящена свидетельству политики геноцида еврейского населения Европы — Холокоста.

В 2010 году Фридлендер вернулась в Берлин, где основала благотворительный фонд. Власти Германии дважды наградили ее орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что опубликованное в социальной сети Х (бывший Twitter) на трех языках сообщение МИД Германии, посвященное 80-летней годовщине окончания Второй мировой войны, отличается в зависимости от языка.

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