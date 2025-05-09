В Москве состоялся грандиозный салют в честь 80-летия Победы

В пятницу вечером небо Москвы озарилось праздничными фейерверками в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Тысячи жителей и гостей столицы наблюдали за красочным пиротехническим шоу, которое началось в 22:00 по местному времени.

В некоторых городах нашей страны фейерверки отменили из-за высокого уровня террористической опасности. Праздничная программа в Москве также подверглась небольшим изменениям, но салют было решено провести. По распоряжению правительства фейерверк был включен в план мероприятий на 9 мая. Его организацией занимались администрация и управление делами президента, Минобороны, МЧС, МВД и правительство Москвы.

В параде Победы в Москве приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, Росгвардии, МЧС, подразделения армий дружественных государств, в том числе более 1,5 тыс. военнослужащих-ветеранов специальной военной операции. В воздушной части парада были задействованы самолеты-истребители Су-30СМ, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Ранее на Западе назвали «грандиозным» парад Победы в Москве.