Уличный музыкант в Берлине был задержан правоохранительными органами после исполнения гимна СССР. Об этом сообщает RT.

Как сообщалось, власти Берлина ввели ограничения на использование российских флагов и символики 8 и 9 мая 2025 года на территории советских мемориалов, расположенных в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове. Под запрет попали атрибуты, традиционно связанные с Днем Победы и освобождением от нацизма, включая Знамя Победы, флаг СССР, георгиевскую ленту, форму советских солдат времен Второй мировой войны, а также советские песни и марши.

Российское посольство в Германии дало комментарий в связи с введенным в Берлине запретом на демонстрацию российской символики и атрибутов, связанных с Днем Победы, на советских воинских мемориалах 8–9 мая. По мнению российской дипмиссии, подобные ограничения представляют собой проявление исторического ревизионизма и обусловлены текущей политической ситуацией.

Ранее в Вильнюсе установили мусорный бак «для гвоздик и советской ностальгии».