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Посольство РФ в Германии прокомментировало запрет флагов России на мемориалах

Посольство: запрет флагов РФ на мемориалах в ФРГ — исторический ревизионизм
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Annegret Hilse/Reuters

Российское посольство в Германии дало комментарий в связи с введенным в Берлине запретом на демонстрацию российской символики и атрибутов, связанных с Днем Победы, на советских воинских мемориалах 8–9 мая. По мнению российской дипмиссии, подобные ограничения представляют собой проявление исторического ревизионизма и обусловлены текущей политической ситуацией, сообщает ТАСС.

Посольство настаивает на отмене данного решения городских властей.

Согласно распоряжению берлинской администрации, 8 и 9 мая 2025 года на территории советских мемориальных комплексов в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове запрещено использование российских флагов и символов, традиционно ассоциирующихся с празднованием Дня Победы, освобождением Германии и Европы от нацизма. В перечень запрещенных символов входят, в частности, Знамя Победы, флаг СССР, георгиевская лента, военная форма времен Великой Отечественной войны, а также советские песни и военные марши.

В диппредставительстве подчеркнули, что данные ограничения фактически лишают потомков советских воинов-освободителей, а также неравнодушных жителей Берлина и иностранных граждан возможности достойно отметить 80-летие победы над нацизмом и почтить память павших.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что символы Великой Победы могут быть разными, однако важно, что за ними стоят общая история, настоящее и будущее.

Ранее Лукашенко высказался о георгиевской ленточке и белорусском символе Победы.

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