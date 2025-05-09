Соловьев вступил в перепалку с французским журналистом во время парада Победы

Телеведущий Соловьев заявил, что европейцы заслуживают страха, а не любви

У российского телеведущего Владимира Соловьева произошел конфликт с французским журналистом во время парада Победы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Спор возник из-за обсуждения отношения россиян к европейцам и позиции Европы в отношении России.

«Если вы не можете заслужить любовь, можете рассчитывать на страх», — сказал Соловьев журналисту.

После этого корреспондент поинтересовался, что именно Соловьев хотел бы донести до европейцев. В ответ телеведущий призвал их пробудиться, обрести истинную свободу и взять свою судьбу в собственные руки.

До этого Соловьев высказался о необходимости изъятия домов уехавшей интеллигенции с целью создания «крепостей для генералов и специалистов» военно-промышленного комплекса. Соловьев предложил использовать конфискованную недвижимость для создания жилья для высшего командного состава и ведущих специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Фургал подал иск против канала «Соловьев Live».