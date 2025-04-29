Телеведущий Соловьев призвал изъять дома у уехавшей из России интеллигенции

Российский телеведущий Владимир Соловьев высказал мнение о необходимости изъятия домов уехавшей интеллигенции с целью создания «крепостей для генералов и специалистов» военно-промышленного комплекса (ВПК). Он высказал свою идею в эфире телеканала «Россия 1».

Соловьев предложил использовать конфискованную недвижимость для создания жилья для высшего командного состава и ведущих специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«А генералов надо защищать. Если для этой цели необходимо забрать поселки и дома, оставленные испуганной интеллигенцией, уехавшей за рубеж, ну давайте превратим их в неприступные крепости с особым режимом», — подчеркнул он.

Соловьев считает, что такая работа должна быть организована комплексно.

До этого партия ЛДПР выступила с инициативой по изъятию необоснованной сверхприбыли банков в 2025 году в федеральный бюджет, чтобы использовать их для борьбы с бедностью в России. Предложение выдвинул лидер фракции Леонид Слуцкий на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее суд отказался изымать в пользу государства участки в Барвихе.